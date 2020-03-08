08.03.2020 (16:26)

Патрули военной полиции Воронежского гарнизона ЗВО оригинально поздравили военнослужащих-женщин в преддверии Международного женского дня

Подразделения военной полиции (ВП) совместно с сотрудниками 47-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Воронежского гарнизона Западного военного округа оригинально поздравили военнослужащих - женщин в преддверии Международного женского дня.

Командование общевойсковой армией Западного военного округа совместно с сотрудниками военной комендатуры и 47-й военной автомобильной инспекции Воронежского гарнизона приняли оригинальное решение в поздравлении военнослужащих-женщин.

В ходе патрулирования исторической части города экипажи ВАИ и гарнизонные патрули останавливали женщин-военнослужащих для проверки внешнего вида и их документов, затем приглашали их пройти к патрульной машине, где их встречали инспекторы ВАИ и расчеты ВП с букетами цветов и теплыми поздравлениями.

Всего в праздничном мероприятии приняло участие более 50 сотрудников, а также вручено около более тысячи весенних цветов.

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