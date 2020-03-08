08.03.2020 (15:23)
В Самарской области миротворцы ЦВО провели акцию "Вам, любимые", посвящённую 8 Марта
В Самарской области военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа провели акцию "Вам, любимые", посвящённую Международному женскому дню.
Военнослужащие в экипировке дарили тюльпаны всем проходящим женщинам и желали им здоровья и весеннего настроения. На улицах, парках и торговом центре Рощинского гарнизона военный оркестр сыграл свыше 10 композиции. Все желающие могли подойти и сфотографироваться с военнослужащими.
Как отметили женщины, они были приятно удивлены таким необычным поздравлением.
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