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08.03.2020 (15:03)

В Таджикистане российские военнослужащие провели концерт, посвященный Международному женскому дню

В столице Таджикистана российские военнослужащие 201 военной базы провели концерт, посвященный Международному женскому дню.

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны 201 военной базы, военный оркестр соединения, вокальный ансамбль «Южный форпост», исполнив песни о женщинах и весне. Также в концерте выступили учащиеся местной школы, которые порадовали всех присутствующих заводными танцами и стихами. Торжественный концерт состоялся в 37 средней общеобразовательной школе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан , Праздники
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