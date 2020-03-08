08.03.2020 (13:30)

Женщинам-военнослужащим ЮВО в Абхазии на 8 марта вручили тысячу тюльпанов

Женщинам из числа военнослужащих и гражданского персонала российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в честь Международного женского дня мужчины вручили около 1 тыс. тюльпанов. В различных подразделениях соединения проходят службу по контракту более 100 представительниц прекрасного пола на различных должностях в званиях рядовых, сержантов, прапорщиков и на офицерских должностях. Военнослужащие женщины являются в основном специалистами связи, тыла и медицинской службы. Также на объектах социально-бытовой и культурной сферы, в службах и подразделениях, обеспечивающих повседневную деятельность военной базы, работают более 150 женщин гражданского персонала.

На торжественном собрании в здании военного городка особо отличившимся в службе и работе девушкам были вручены благодарственные письма, грамоты и ценные подарки, а также выступили военный оркестр и творческие художественные коллективы военной базы ЮВО.

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