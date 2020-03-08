08.03.2020 (13:14)

Расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

В ходе тренировки боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

К участию в тренировке было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники.

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