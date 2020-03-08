08.03.2020 (13:09)

В Армении танкисты ЮВО исполнили танковый вальс в Международный женский день

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в Международный женский день продемонстрировали свой профессионализм в танковом вальсе на полигоне Алагяз.

Для женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала, а также членов семей военнослужащих танкисты соединения продемонстрировали виртуозное владение танками Т-72Б, показав синхронное вождение под классическую музыку.

Завершилось празднование Международного женского дня семейной спартакиадой, концертом с участием художественных коллективов соединения и угощением гостей солдатской кашей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице