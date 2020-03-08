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08.03.2020 (13:02)

Два экипажа Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В ходе полёта они отработали дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России.

Продолжительность полета экипажей Ту-142 над морем составила более 13 часов. В ближней и средней зоне наши самолёты обеспечивали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

На различных этапах полёта сопровождение Ту-142 осуществляли истребители ВВС НАТО. Экипажи Ту-142 Северного флота успешно провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне. Их полёты были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Общая протяжённость маршрута составила около 10 тысяч километров.

После выполнения поставленных задач лётчики успешно выполнили посадку на один из аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Авиация , Противолодочная авиация
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