08.03.2020 (13:02)
Два экипажа Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов
Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В ходе полёта они отработали дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России.
Продолжительность полета экипажей Ту-142 над морем составила более 13 часов. В ближней и средней зоне наши самолёты обеспечивали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.
На различных этапах полёта сопровождение Ту-142 осуществляли истребители ВВС НАТО. Экипажи Ту-142 Северного флота успешно провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне. Их полёты были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Общая протяжённость маршрута составила около 10 тысяч километров.
После выполнения поставленных задач лётчики успешно выполнили посадку на один из аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота.