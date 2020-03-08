08.03.2020 (12:49)

Командующий РВСН поздравил женщин с Международным женским Днем

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев направил в войска телеграмму, в которой поздравил с Международным женским Днем 8 марта всех женщин, которые связали свою судьбу с Ракетными войсками стратегического назначения.

«Ваша доброта и отзывчивость, красота и обаяние, любовь сердцем, словом и душой, умение понимать и поддерживать, дарить веру, надежду и вдохновение всегда вызывают искреннее восхищение и уважение. Сегодня в строю РВСН наравне с мужчинами проходят службу тысячи военнослужащих – женщин. Вы не только красивы и обаятельны, но и трудолюбивы, инициативны. Ракетчики по праву гордятся вами. На вас, уважаемые женщины, лежит исконное материнское беспокойство о доме, детях, мире и благополучии, там, где вы, как правило, всегда покой и согласие, там всегда побеждает добро», - говорится в поздравлении командующего РВСН.

Специфика Ракетных войск стратегического назначения такова, что в этом высокоинтеллектуальном роде войск для представительниц прекрасного пола имеется немало возможностей для самореализации. Всего в РВСН служат около 4,5 тысяч военнослужащих женского пола. Кроме того, несколько тысяч женщин трудятся в самом грозном роде войск в качестве гражданского персонала. Более 150 представительниц прекрасного пола проходят службу на офицерских должностях. Остальные женщины проходят службу на контрактной основе на должностях рядового и сержантского состава. В основном представительницы прекрасного пола в погонах, проходящие службу в РВСН, являются медиками, психологами, связистами. За более чем полувековую историю существования РВСН в войсках прошли службу на различных должностях более 2,5 млн.женщин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице