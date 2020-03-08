08.03.2020 (11:38)

В Костромской области состоится выступление оркестра Военной академии РХБ зашиты перед комиссией Военно-оркестровой службы Минобороны России

8 марта в Костромской гарнизон прибудет комиссия Министерства обороны Российской Федерации, целью которой станет оценка творческой и служебной деятельности военных оркестров.

В составе комиссии – главный инспектор Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации Александр Евгеньевич Чердаков и заместитель начальника Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, заслуженный артист Республики Дагестан Константин Андреевич Петрович.

В этот день в Большом зале Государственной филармонии Костромской области духовой оркестр Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко под управлением заслуженного работника культуры РФ Эдуарда Клейна представит членам комиссии концертную программу.

Выступление откроется маршем 11-го гренадерского Фанагорийского Князя Суворова полка, неоднократно звучавшего в Костроме в начале XX века в исполнении музыкантов-фанагорийцев. Программу продолжат произведения русской классической музыки, сочинения из кинофильмов, оригинальные пьесы, написанные для духового оркестра. Совместно с оркестром выступят солисты Владимир Волков, Иван Сырников, Алисия Джеймс и Сергей Круглов.

Затем военные музыканты исполнят произведения служебно-строевого репертуара, а также плац-концерт.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице