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08.03.2020 (11:28)

Свыше 3 тыс. школьников посетили Новороссийскую военную морскую базу Черноморского флота

Свыше 3 тыс. школьников Новороссийска, Туапсе, Темрюка и Геленджика посетили Новороссийскую военную морскую базу (НВМБ) ЧФ в рамках проведённого месячника военно-патриотического воспитания.

В феврале моряки НВМБ проводили ежедневные обзорные экскурсии по современным боевым кораблям и вспомогательным судам Черноморского флота. Дети знакомились с организацией корабельной службы, корабельным распорядком дня и условиями отдыха моряков.

Также под руководством офицеров школьники ознакомились с условиями службы и быта военных моряков, посетили выставку вооружения и военной техники на  территории  флотского объединения.

Кроме того, в ходе месячника были проведены культурные и спортивные мероприятия, в том числе круглые столы, встречи военнослужащих с учениками школ, концерты художественных коллективов городов в соединениях и воинских частях.

В городе-герое Новороссийске мероприятия месячника стартовали с проведения ежегодной Всероссийской патриотической акции «Бескозырка-2020», посвященной памяти легендарной высадки морского десанта на «Малую землю» в 1943 году.

Целью проведения месячника - укрепление взаимодействия между воинскими подразделениями, общественными организациями и учебными заведениями.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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