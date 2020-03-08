08.03.2020 (11:21)
Водолазы Черноморского флота совершили свыше 10 тысяч подводных погружений за трехгодичный цикл мероприятий боевой подготовки
За прошедший трёхгодичный цикл выполнения задач боевой подготовки водолазами отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершено свыше 10 тысяч подводных погружений.
Водолазные специалисты отряда ежегодно выполняют весь спектр учебно-боевых задач по предназначению в акватории Черного моря и на учебно-тренировочном комплексе подразделения.
В частности, военнослужащие отрабатывают действия по поиску и обезвреживанию диверсионных средств условного противника на подводных частях корпусов кораблей и сооружений, по уничтожению взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны, а также по поиску и подъёму затонувших объектов.
Кроме того, водолазами отряда ПДСС проводятся специальные учения по борьбе с условными диверсантами, в ходе которых совершенствуются навыки ведения подводного и наземного боя, стрельбы из штатного оружия, ориентирования под водой и оказания первой медицинской помощи.
За прошедший трёхгодичный период водолазы НВМБ на различных глубинах суммарно провели под водой более 8 тысяч часов.