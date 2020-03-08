08.03.2020 (11:14)

Оркестр штаба ЗВО поздравил 100-летнюю блокадницу мини-концертом

В Санкт-Петербурге оркестр штаба Западного военного округа поздравил мини-концертом 100-летнюю защитницу блокадного Ленинграда Зою Зиновьеву с Международным женским днём.

Мини-концерт состоялся дома у Зои Трофимовны, он начался с поздравления в адрес женщины, военные музыканты подарили ей букет тюльпанов.

“Позвольте от всего личного состава Западного военного округа поздравить Вас с Международным женским днём, выразить вам наше восхищение вашей стойкостью, вашей жизнью и судьбой! Примите наш искренний музыкальный подарок” - обратился к Зое Трофимовне военный дирижёр оркестра штаба ЗВО старший лейтенант Григорий Велько.

Оркестр штаба округа исполнил мелодии песен «Эх, Ладога!», «В лесу прифронтовом», «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие композиции.

“Я признательна вам за внимание и ваш подарок, песни военных лет помогли нам выстоять в годы блокады!” – поблагодарила военнослужащих Зоя Зиновьева.

Родившаяся в 1920 году Зоя Трофимовна Зиновьева встретила войну студенткой института советской торговли, она отказалась от эвакуации и осталась защищать любимый город. В районе Кингисеппа она строила оборонительные сооружения, с 1942 г. служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта. Вместе с другими девушками на Дороге жизни выполняла тяжелые погрузочные работы. После войны продолжила работать по профилю обучения. Руководила известным универмагом «Пассаж», была депутатом. Зоя Зиновьева – ветеран труда, награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», другими правительственными наградами.

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