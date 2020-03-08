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08.03.2020 (11:08)

Конкурс по математике среди курсантов вузов Сухопутных войск прошел в Новосибирском ВВКУ

Более 50 курсантов вузов Сухопутных войск приняли участие в конкурсных состязаниях по математике на базе Новосибирского высшего военного командного училища.

Конкурсная программа включала в себя три тура, в каждом из которых курсантам в составе команд и индивидуальном зачете необходимо было выполнить 4 задания. Первый этап состязаний включал в себя решение задач по линейной алгебре и аналитической геометрии. Во втором туре курсанты демонстрировали свои знания в математическом анализе. На третьем этапе будущим офицерам предстояло решить задачи по теории вероятности и дифференциальным уравнениям.

Победителем конкурса стала команда Михайловской военной артиллерийской академии (г.Санкт-Петербург). Команды Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск) и Московского высшего общевойскового командного училища (г.Москва) заняли 2 и 3 место соответственно.

Также в состязаниях принимали участия команды  из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского (г.Благовещенск), Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (г.Казань), Новосибирского высшего военного командного училища (г.Новосибирск) и филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого (г.Серпухов).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Сухопутные войска
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