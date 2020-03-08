08.03.2020 (11:00)

В Таджикистане российские военнослужащие поздравили ветерана c Международным женским Днем

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Международным женским Днем.

Навестить 93-летнюю Леокадию Дмитриевну военнослужащие прибыли с полигона Ляур с цветами и сладким подарком. В ходе интересной беседы за чашкой чая ветеран рассказала о своем детстве, вспомнила, как началась страшная война в 41-ом году. На тот момент она проживала с родителями в Могилевской области Белорусской СССР. И уже через две недели после объявления войны немецкие захватчики зашли в родной город Быхов. Что бы не погибнуть от рук оккупантов и оказать помощь стране, Леокадия Дмитриевна в четырнадцатилетнем возрасте ушла добровольцем в партизанский отряд и прошла курсы медицинской сестры.

Среди товарищей по оружию она пользовалась уважением и авторитетом, неоднократно спасала жизни советских людей в боях. Как говорит Леокадия, самая запоминающаяся операция была проведена партизанами на станции Понитовка. В составе трех отрядов партизаны ночью пробрались на немецкий аэродром и уничтожили пятнадцать вражеских самолетов. Также она рассказала о том, как на фронте с приходом весны отмечали праздник Международный женский день. Не смотря на все невзгоды и ужасы войны, женщины не изменяли своим традициям быть в этот день красивыми и нарядными. В завершение беседы военнослужащие пригласили ветерана на торжественное шествие, посвященное 75-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором примут участие российские военнослужащие 201 военной базы.

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