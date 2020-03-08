08.03.2020 (10:50)

На Балтийском флоте поздравили женщин с Международным женским днем

На торжественном собрании в Калининградском Доме офицеров заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев от имени Военного совета Балтийского флота поздравил женщин-военнослужащих и гражданский персонал флота с наступающим Международным женским днем.

В своем обращении он отметил, что все женщины, проходящие службу на флоте, вносят посильный вклад в укрепление боеготовности флота, достойно выполняя возложенные на них обязанности во всех воинских частях флота – морской авиации, частях армейского корпуса и корабельных соединениях.

Сегодня в составе Балтийского флота служат около 60 женщин-офицеров, больше 200 имеют воинские звания «мичман» и «прапорщик», почти 400 проходят военную службу по контракту должностях рядового и сержантского состава. Более 5000 женщин трудятся в качестве гражданских специалистов в воинских частях, предприятиях и учреждениях флота.

Приказом командующего флотом в честь Международного женского дня за образцовое исполнение служебных обязанностей женщины-военнослужащие и гражданский персонал учреждений и воинских частей были награждены ведомственными медалями, грамотами и благодарностями от командующего Балтийским флотом.

Особый акцент на торжественном собрании был сделан на чествовании женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. В составе ветеранских организаций они проводят активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения защитников Родины.

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