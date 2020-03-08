08.03.2020 (09:53)
В Самарской области спецназ ЦВО провел праздничную акцию «Вам, любимые»
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области провели акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню.
Акция прошла в многолюдных местах, возле торговых центров. Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасной половины человечества тюльпаны, говорили слова благодарности и различные пожелания. Настроение женщинам также поднял военный оркестр соединения, который исполнил весенние мелодии.
По словам командования соединения, в ходе акции было подарено более 800 тюльпанов.
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