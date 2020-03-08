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08.03.2020 (07:39)

Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили женщин с Международным женским днем

В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Праздничное мероприятие посетили около 300 представительниц прекрасного пола. Российские военнослужащие поздравляли женщин сразу по их прибытию в гарнизонный офицерский клуб. Женщинам, проходящим службу в рядах ОГРВ ПРРМ и гражданскому персоналу женского пола в торжественной обстановке дарили цветы.

В рамках праздничного концерта начальник ОГРВ ПРРМ поздравил женщин с Международным женским днём и вручил отличившимся грамоты и подарки. После чего перед публикой выступили военный оркестр ОГРВ ПРРМ совместно с заслуженными артистами и танцевальными коллективами Приднестровья.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Праздники , Приднестровье , Концерты
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