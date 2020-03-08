08.03.2020 (07:03)

С начала года постоянным жильем на Камчатке обеспечено более 100 семей военнослужащих ТОФ

По состоянию на начало 2020 года свыше 100 военнослужащих, проходящих службу в Войсках и силах на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота были обеспечены постоянными жилыми помещениями.

Часть моряков получила жилье в собственность по избранному ими месту жительства, а большинство - жилищную субсидию на приобретение квартир и домов. Это военнослужащие, которые ранее состояли на учете в 3 отделе ФГКУ «Востокрегионжилье» в городе Петропавловск-Камчатский.

На сегодняшний день еще около 800 тихоокеанцев на Камчатке изъявили желание на получить жилищные субсидии. Все они, после проверки предоставленных документов учтены для последующего обеспечения субсидией.

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