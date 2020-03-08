08.03.2020 (06:48)
В Бурятии представители командования общевойсковым объединением ВВО поздравили женщин с Международным женским днем
В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.
В ходе мероприятия представители командования общевойскового объединения округа поздравили с женским праздником и наградили женщин-военнослужащих, гражданский персонал ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.
В мероприятии приняли участие женщины, проходящие службу в штабе, соединениях и воинских частях объединения.
Всего в общевойсковом объединении проходят службу несколько сотен женщин-военнослужащих, а также около 400 женщин трудятся на должностях гражданского персонала.
Завершились праздничные мероприятия выступлением сводного ансамбля песни и пляски «Селенга».