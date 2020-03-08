08.03.2020 (06:21)

Командование Приморской общевойсковой армии ВВО поздравило военнослужащих женщин и гражданский персонал с Международным женским днем

Командование Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа поздравило военнослужащих женщин и гражданский персонал с Международным женским днем.

Многим представительницам прекрасного пола была объявлена благодарность. Целому ряду военнослужащих-женщин вручены медали и присвоены очередные воинские звания по итогам учений и контрольных занятий по профессионально-должностной и боевой подготовке.

В преддверии Международного женского дня в Доме Офицеров Российской Армии Уссурийского гарнизона все присутствующие представительницы прекрасного пола получили подарки и цветы. Также, для всех женщин командованием был организован праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города Уссурийск.

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