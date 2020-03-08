08.03.2020 (05:45)

В Амурском объединении ВВО состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного венного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

Главное место поздравления представителей прекрасного пола, проходящих службу в объединении, стал Дом офицеров Белогорского гарнизона. Торжественное собрание было организовано накануне праздника. Женщины приняли поздравления от командования армии, военного совета и творческого коллектива ГДО, который подготовил для собравшихся праздничный концерт.

Военнослужащие женщины, проходят службу преимущественно в медицинских подразделениях и подразделениях связи, а также в других подразделениях общевойсковой армии. Кроме того, в соединениях и воинских частях важные задачи выполняют женщины гражданского персонала. Гражданские служащие должностях психологов, делопроизводителей и других ответственных направлениях также во многом определяют повседневную деятельность и боеспособность подразделений.

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