08.03.2020 (05:29)

В Бурятии на территории танкового соединения ВВО прошел «День открытых дверей»

Легендарное танковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, в рамках дня открытых дверей посетили курсанты ДОСААФ.

Курсантам провели экскурсию по территории соединения. На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения. Ребятам рассказали о ее технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции и обязанности при выполнении учебно-боевых задач.

После этого в комнате боевой славы соединения им были продемонстрированы экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. Ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия тех лет, а также познакомились с боевым путем воинской части.

В клубе воинской части с курсантами провели беседу на тему: «Бригада в наши дни» с просмотром документального фильма.

Также во время встречи, офицеры соединения рассказали ребятам об особенностях военной профессии и разъяснили порядок поступления в вузы Минобороны России.

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