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07.03.2020 (23:02)

Воспитанник Пермского СВУ стал финалистом краевого этапа Межрегионального конкурса «Ученик года-2020»

Воспитанник Пермского СВУ суворовец Максим Кузьмин стал финалистом краевого этапа Межрегионального конкурса «Ученик года-2020», прошедшего в городе Пермь.

Участниками конкурса были молодёжные команды со всего края. Всего в конкурсе приняли участие 21 обучающийся.

В первый день участникам предстояло пройти три конкурсных испытания.

Первый конкурс «Творческая презентация» готовился заранее. Участники должны были рассказать о себе, о своих увлечениях и хобби. Презентация суворовцев, шутки, а также необычный формат оценили жюри и зрители громким смехом и аплодисментами.

Следующим стал конкурс лепбуков на тему «Семейная хроника войны». Лепбук Пермского СВУ вызвал оживленный интерес жюри своими формой и содержанием: информация о прадеде Максима была размещена на кубике с множеством граней. Завершился первый день краеведческим конкурсом. Участники прошли тест на знание экономики, политики, культуры и традиций Пермского края, представили песни, танцы и обряды народов Прикамья, оформили тематические выставки.

Затем участники провели мастер-классы «Формула успеха», на которых поделились с гостями и членами жюри своими умениями в различных сферах. В ходе «Открытой дискуссии» участникам было предложено посмотреть видеоролики, посвященные Великой Отечественной войне, высказать свои мысли и ответить на вопросы, задаваемые жюри. Но это были не просто мысли и ответы. Это искренние слова и чувства, звучащие от чистого сердца.

Необычным стал конкурс «Интеллектуальный поединок». Участники получили задание и должны были раскрыть суть проблемы от лица известного человека. Темы проблем интересны: «Высшее образование», «Человек или робот», «Животные в цирке за или против», «Экологический активизм, мода или реальность», «Решающая роль в войне»…

Второй день конкурсных испытаний закончился несколькими приятными сюрпризами. Во-первых, жюри приготовили необычный ход – выбор второго ведущего из четырех участников-юношей. И по счастливой случайности ведущая определила в напарники именно Максима Кузьмина. Так суворовец Пермского СВУ стал вторым ведущим финала. Во-вторых, для поздравления финалистов приехал Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин и лично поздравил Максима с выходом в финал, сказав: «Никак не мог пропустить такое событие, ведь в прошлом году лично вручал аттестат об общем среднем образовании Максиму».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Конкурсы
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