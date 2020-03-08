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08.03.2020 (02:00)

Летчики Дальней авиации поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошли торжественные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню.

Командованием соединения был организован праздничный концерт для женщин, на котором выступали творческие коллективы с танцевальными, вокальными номерами и стихами.

Одним из подарков стал фильм, снятый про повседневную деятельность женщин на службе, на котором каждая присутствующая в зале смогла увидеть себя на экране.

«Женщины, связавшие свою жизнь с военной службой,  вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.  Современные Вооруженные Силы уже немыслимы без представительниц прекрасного пола. Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех желаний, счастья, улыбок, замечательного настроения, теплоты и хорошего настроения» – подчеркнул в своем выступлении заместитель командира соединения гвардии полковник Александр Хабаров.

В завершении вечера всем женщинам подарили цветы и памятные подарки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Праздники , ВКС
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