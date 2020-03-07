07.03.2020 (21:42)

Лётчики-истребители Северного флота поздравили женщин-сослуживиц с 8 марта

В преддверии Международного женского дня в корабельном истребительном авиационном полку Северного флота состоялись плановые учебно-тренировочные полёты на самолётах Су-25 УТГ, Су-30СМ и Су-33. Опытные и молодые лётчики отработали навыки пилотирования в сложных метеорологических условиях с выполнением фигур сложного пилотажа на малых и средних высотах. В полётах было задействовано 8 машин.

Полёты были проведены над Кольским полуостровом и в районе аэродрома Североморск-3. За действиями лётчиков в небе наблюдали женщины-военнослужащие и состава дежурной смены аэродромных служб.

В честь наступающего Международного женского дня морские лётчики-истребители, на счету которых по нескольку десятков посадок и взлётов с палубы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», выполнили над аэродромом вираж в горизонтальной плоскости в виде «восьмёрки».

После приземления лётчики подарили женщинам-военнослужащим букеты цветов и поздравили с наступающим праздником.

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