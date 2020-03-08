08.03.2020 (01:00)
В Краснодаре военнослужащие высшего военного авиационного училища летчиков поздравили представительниц прекрасного пола оригинальным способом
Перед памятником «Слава авиации» и храмом Святого Иоанна Воина возле входа в училище под торжественную музыку военного оркестра более 50 курсантов выстраивали ряд фигур на земле, включая «самолет», «цветок», «цифра 8» и вручали женщинам букеты.
После этого уже непосредственно на аэродроме ВУЗа Краснодар-Центральный прошло поздравление девушек-курсантов, обучающихся на летных специальностях. Специально для этого летчики выстроили самолеты Л-410, на которых весной девушкам предстоит впервые подняться в воздух, в форме улыбки. С неба же воздушный десант высадился к месту поздравления с праздничными флагами и дымовыми шашками, а на земле курсанты вручили девушкам цветы и воздушные шарики.
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