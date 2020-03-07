07.03.2020 (20:49)

Командующий гвардейской танковой армии ЗВО поздравил женщин с Международным женским днем — 8 марта

Командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил женщин с Международным женским днем.

В своем поздравлении от имени Командования, и всех военнослужащих, командующий танковым объединением ЗВО отметил, что День 8 марта с особой теплотой отмечается на необъятных просторах нашей страны. И всюду он олицетворяет собой безграничную любовь и огромное уважение, нежное и трепетное отношение сильной половины человечества к женщинам.

«Вы сглаживаете нашу напряженную военную жизнь, разделяете вместе с нами все трудности военной службы, а многие, наравне с мужчинами, участвуют в учениях и тренировках, несут боевое дежурство, выполняют боевые задачи, оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают связь и помогают решать другие различные служебные задачи», - генерал-лейтенант Сергей Кисель дополнил: «слов благодарности и признательности достойны все женщины: и те, которые проходят службу на воинских должностях, и те, кто является служащим Вооруженных Сил, а также те представители прекрасной половины человечества, которые связали свою жизнь и судьбу с мужьями-военнослужащими, разделив с ними трудности их ратной службы. Вы являетесь образцом преданности и надежности, женственности, элегантности и обаяния.

Дорогие женщины! Желаю Вам здоровья, счастья, мира, добра и радости! Пусть весна подарит Вам любовь, новые надежды, исполнение желаний, тепло и улыбки близких Вам людей! С праздником!».

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