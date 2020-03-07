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07.03.2020 (20:27)

В Подмосковье прошел отборочный этап к международному конкурсу связистов «Уверенный прием»

В Московской области связисты гвардейской танковой армии Западного военного округа сразились за звание лучшего экипажа объединения в рамках 2-го этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Уверенный прием».

Соревнования прошли на базе бригады управления танкового объединения ЗВО. Военнослужащие выполнили практические действия на специальных мобильных радиостанциях Р-166 и цифровых радиорелейных станциях Р-431 АМ. В ходе отборочного этапа связисты в полевых условиях на скорость отработали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

В конкурсе приняло участие более 250 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО. Лучший экипаж примет участие в окружном этапе конкурса «Уверенный прием», где сможет продемонстрировать свой профессионализм.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Уверенный прием , АрМИ
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