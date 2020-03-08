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08.03.2020 (06:00)

Гвардейцы-десантники из Ивановского соединения ВДВ поздравили женщин с 8 марта, устроив флэшмоб на плацу и подарив букеты цветов и воздушные шары

Гвардейцы-десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поздравили женщин с Международным женским днем.

Подразделение десантников выстроилось на плацу части с букетами цветов так, что получилось поздравление «С 8 марта».

В одном из торговых центров помимо внимания и прекрасных слов, гвардейцы подарили 150 весенних букетов цветов и 300 воздушных шариков с символикой Ивановского соединения ВДВ женщинам «города невест».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Праздники
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