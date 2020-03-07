Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2020 (19:56)

Сборная команда РВСН из 12 регионов страны победила в конкурсе профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

В учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения завершился конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж».

В этом году победу одержала сборная команда РВСН, представлявшая 12 регионов страны. В финале она буквально вырвала победу у команды межвидового регионального учебного центра связи РВСН.

Таким образом, женская сборная РВСН получила главный приз состязания – экскурсионную путевку по «Золотому кольцу» России.

Программа конкурса предусматривала состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия), преодоление штурмовой полосы. Конкурсантки продемонстрировали свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, выполнили комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники.

Наряду с этим девушки состязались в искусстве скоростной радиотелеграфии, в профессиональных конкурсах по РХБ защите, инженерной подготовке. Особое значение уделялось «кулинарному этапу»,
в котором при минимальном наборе продуктов за ограниченное время участницы должны раскрыть свои таланты и приготовить не менее трёх низкокалорийных праздничных блюд.

В ходе проведения конкурса представительницы прекрасного пола установили новые рекорды: по стрельбе – командир отделения учебного Центра связи РВСН сержант Галина Пиковая и по скоростному приему-передаче сигналов – радиотелеграфист роты связи ефрейтор Екатерина Гавришова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Новосибирском высшем военном командном училище завершились конкурсные состязания по математике среди вузов Сухопутных войск
Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём
Командующий РВСН проинспектировал Козельскую ракетную дивизию
Участницы конкурса «Макияж под камуфляж» сразились в «кулинарном поединке»

Метки:
РВСН , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false