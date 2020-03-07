07.03.2020 (18:45)

Нахимовцы Санкт-Петербурга поздравили прекрасную половину человечества, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Нахимовцы Санкт-Петербурга поздравили прекрасную половину человечества, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора»

Воспитанники Нахимовского Военно-Морского Училища проехали на двухпарусном буере вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» по Петроградской набережной Санкт-Петербурга, на ходу вручая цветы женщинам и девушкам. Таким оригинальным и, по-настоящему флотским способом, будущие военные моряки поздравили прекрасную половину человечества с Международным Женским Днем, устроив своего рода флешмоб.

Примечательно, что двухпарусный колесный буер, предназначенный для обучения управлению кораблем без выхода на воду, был сделан руками самих «нахимовцев» и уже успел занять 1 место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».

После заезда на буере, весь личный состав Нахимовского Военно-Морского Училища построился на плацу. Нахимовцы исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню – «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты.

Вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка», также, посвятила свое выступление Международному женскому дню.

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