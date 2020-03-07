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07.03.2020 (18:45)

Нахимовцы Санкт-Петербурга поздравили прекрасную половину человечества, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора»

Фото Видео

Воспитанники Нахимовского Военно-Морского Училища проехали на двухпарусном буере вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» по Петроградской набережной Санкт-Петербурга, на ходу вручая цветы женщинам и девушкам. Таким оригинальным и, по-настоящему флотским способом, будущие военные моряки поздравили прекрасную половину человечества с Международным Женским Днем, устроив своего рода флешмоб.

Примечательно, что двухпарусный колесный буер, предназначенный для обучения управлению кораблем без выхода на воду, был сделан руками самих «нахимовцев» и уже успел занять 1 место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».

После заезда на буере, весь личный состав Нахимовского Военно-Морского Училища построился на плацу. Нахимовцы исполнили в честь женщин-педагогов  училища свою главную песню – «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты.

Вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка», также, посвятила свое выступление Международному женскому дню.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Военное образование
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