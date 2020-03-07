07.03.2020 (18:17)

Главную икону Вооруженных Сил России доставили в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде

В торжественном молебне по случаю прибытия святыни приняли участие представители командования Балтийским флотом, калининградской епархии, областного правительства и администрации города, военнослужащие Калининградского гарнизона, курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в г. Калининграде, кадеты, юнармейцы, жители и гости областного центра.

В Калининградскую область икона была доставлена специальным военным бортом.

После прибытия икона была выставлена в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота и в храме Святого Александра Невского в Балтийске, где все православные военнослужащие гарнизона и гражданский персонал могли поклониться иконе.

В Калининграде икона будет доступна для поклонения до 10 марта включительно. Далее, 11-12 марта — в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13-14 марта — в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15-16 марта — в храме Всех святых в г. Гусеве, 17-18 марта - в храме Трех святителей в Советске.

Далее, с 18 по 31 марта икона будет выставлена в Никольском морском соборе в г. Кронштадте, где ей смогут поклониться православные военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

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