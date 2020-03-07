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07.03.2020 (19:19)

Подразделения спецназа ЦВО обеспечили наведение ракетных ударов авиации на учении под Самарой

Подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили наведение ракетных ударов авиации на объекты незаконных вооруженных формирований (НВФ) в ходе тактико-специального учения в Самарской области.

По замыслу тактических действий, разведчики вскрыли район базирования противника. Для доразведки целей на вертолетах армейской авиации Ми-8 туда были переброшены группы спецназа. Военнослужащие совершили прыжки с парашютом «Арбалет-2» в 4 км от цели, после чего скрытно совершили марш в назначенный район, выявили под маскировкой зенитную технику и пункт управления. В воздух была поднята пара вертолетов армейской авиации Ми-8, которая нанесла удары неуправляемыми ракетами по вскрытым объектам. Эвакуация групп была осуществлена на бронеавтомобилях «Тайфун».

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Центральный военный округ , Спецназ
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