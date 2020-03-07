07.03.2020 (17:54)
Акцию «Трезвый водитель» провели сотрудники ВАИ в Алтайском крае
В Алтайском крае военной автоинспекцией проводилась акция «Трезвый водитель», направленная на профилактику управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
В рамках акции военные инспекторы провели инструкторско-методические занятия с водителями в воинских частях и соединениях, дислоцированных в Алтайском крае, где рассказывали о последствиях дорожно-транспортных происшествий, наступивших из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Основными задачами акции являются контроль проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей, проводимых медицинскими подразделениями воинских частей и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
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