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07.03.2020 (17:37)

Военнослужащие женщины 201 военной базы в Таджикистане приняли участие в национальной конференции

Военнослужащие женщины 201 российской военной базы в Таджикистане приняли участие в национальной конференции «Положение женщин - таджичек до начала XX века».

Конференция состоялась на кануне Международного женского дня в Национальной библиотеке Таджикистана. В ходе беседы участники мероприятия рассмотрели вопросы о роли и места женщин в различных сферах жизни народа на всем пути становления Таджикистана, как самобытной независимой Республики. В том числе затронуты семейно-бытовые вопросы положения женщин, их вклад в развитие культуры и образования. Участницам встречи была организована выставка выдающихся таджикских национальных нарядов Музея женщин Таджикистана имени Мукаддара Рустамова, также были представлены книги сельскохозяйственного развития, туризма и ремесел.

Также в конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав Таджикского национального университета, научные сотрудники Института истории, археологии и этнографии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Конференции , Военная база , Таджикистан
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