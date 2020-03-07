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07.03.2020 (17:21)

Военнослужащие горного соединения ЦВО поздравили женщин Кызыла в преддверии Международного праздника 8 марта

Военнослужащие единственного горного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Международного женского дня 8 марта провели акцию «Цветочный десант» в столице Республики Тыва городе Кызыл.

Акция была организована командованием Центрального военного округа, в ней приняли участие военнослужащие горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА). На центральной площади города военнослужащие поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили им тюльпаны. Женщины оценили по достоинству поступок военных и взамен им дарили свои улыбки и слова благодарности.

В акции «Цветочный десант» приняло участие более 10 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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