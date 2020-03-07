07.03.2020 (15:46)
Военнослужащие Отдельного комендантского Преображенского полка поздравили женщин Москвы на главной пешеходной улице города
В преддверии Международного женского дня военнослужащие Отдельного комендантского преображенского полка Западного военного округа сделали уникальный подарок для прекрасной половины жителей и гостей Москвы на улице Арбат.
Военно-образцовый оркестр сыграл свыше 20 современных отечественных композиций. Концерт под открытым небом продолжался больше часа, и все желающие смогли насладиться живой музыкой.
Военнослужащие роты почетного караула в парадной форме одежды торжественно вручили более 150 цветов представительницам прекрасного пола, поздравив их с наступающим Международным женским днем.
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ ВВО поздравили женщин-военнослужащих в преддверии празднования Международного женского дня
В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО поздравил женщин-военнослужащих с Международным женским днём
Нахимовцы Санкт-Петербурга поздравили прекрасную половину человечества, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора»
Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём
Метки: