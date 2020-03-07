07.03.2020 (15:46)

Военнослужащие Отдельного комендантского Преображенского полка поздравили женщин Москвы на главной пешеходной улице города



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Отдельного комендантского Преображенского полка поздравили женщин Москвы на главной пешеходной улице города

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Отдельного комендантского преображенского полка Западного военного округа сделали уникальный подарок для прекрасной половины жителей и гостей Москвы на улице Арбат.

Военно-образцовый оркестр сыграл свыше 20 современных отечественных композиций. Концерт под открытым небом продолжался больше часа, и все желающие смогли насладиться живой музыкой.

Военнослужащие роты почетного караула в парадной форме одежды торжественно вручили более 150 цветов представительницам прекрасного пола, поздравив их с наступающим Международным женским днем.

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