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07.03.2020 (15:46)

Военнослужащие Отдельного комендантского Преображенского полка поздравили женщин Москвы на главной пешеходной улице города

Фото Видео

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Отдельного комендантского преображенского полка Западного военного округа сделали уникальный подарок для прекрасной половины жителей и гостей Москвы на улице Арбат.

Военно-образцовый оркестр сыграл свыше 20 современных отечественных композиций. Концерт под открытым небом продолжался больше часа, и все желающие смогли насладиться живой музыкой.

Военнослужащие роты почетного караула в парадной форме одежды торжественно вручили более 150 цветов представительницам прекрасного пола, поздравив их с наступающим Международным женским днем.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Почетный караул
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