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07.03.2020 (16:51)

Более 900 мероприятий военно-патриотической направленности было проведено Центральным военным округом в феврале

931 мероприятие военно-патриотической направленности с привлечением юнармейцев было проведено Центральным военным округом (ЦВО) в феврале 2020 года.

Это события творческого, спортивного характера, а также комплекс мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Юнармейцы приняли активное участие в акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской федерации -  Твой выбор!» в Саранске, участвовали в концерте художественной деятельности, посвященном Дню защитника Отечества, в Кургане.  Кроме того, юнармейцы поселка Слюдянка в Иркутской области встретили военнослужащих Восточного военного округа с копией Знамени Победы и провели церемонию возложения цветов погибшим в Великой Отечественной войне.

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное, развитие молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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