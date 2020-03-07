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07.03.2020 (16:11)

Командующий 41 общевойсковой армией Центрального военного округа поздравил женщин с Международным женским днем

Командующий 41 общевойсковой армией (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Яков Резанцев поздравил всех женщин, проходящих военную службу и гражданский персонал воинских частей и организаций 41 армии с Международным женским днем.

Праздничное мероприятие прошло в Доме офицеров Новосибирского гарнизона. Со словами поздравления командующий 41 ОА генерал-майор Яков Резанцев обратился к представительницам прекрасного пола: «Дорогие наши милые женщины, боевые подруги. Примите искренние поздравления в этот праздничный Международный женский день – 8 Марта. Именно женщины хранили не только тепло родного дома, но и вставали на защиту своей страны, своей Родины в трудную минуту. Вместе с мужчинами несли на своих плечах ответственность за защиту своего Отечества». С особой благодарностью он обратился к женщинам, связавшим свою судьбу с защитниками Родины и разделившим с мужьями все тяготы и лишения военной службы. 

Кроме этого, в честь праздника, были зачитаны праздничные приказы о поощрении более 200 женщин.

В завершении мероприятия перед присутствующими выступили творческие коллективы города Новосибирска.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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