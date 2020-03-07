07.03.2020 (15:16)

В честь 75-летия Победы Театр Российской Армии проведет Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы»

С 16 апреля по 9 мая 2020 года в Театре Армии и на сценах театров России пройдет Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учредителем фестиваля является Министерство обороны Российской Федерации.

23 дня — именно такой срок прошел со дня подписания приказа о начале Берлинской стратегической наступательной операции до полной капитуляции фашистской Германии. В течение 23-х дней, с 16 апреля по 9 мая, по всей стране будет проходить фестиваль памяти, в рамках которого театры-участники покажут на своих площадках спектакли о войне и отметят на этот период здания театров символом Победы - Звездой.

Открытие фестиваля «23 дня до Победы» состоится 16 апреля 2020 года на площади перед Центральным академическим театром Российской Армии. 17 апреля на Большой сцене Театра Армии будет показан спектакль «Барабанщица» по пьесе Афанасия Салынского.

«В рамках фестиваля здание каждого российского театра, принимающего в нем участие, будет украшать символ Победы, логотип фестиваля — пятиконечная звезда. На своих сценах театры покажут поставленные в разные годы спектакли о Великой Отечественной войне. Также в Театре Армии состоятся читки пьес, написанные о войне с 1941 года по сегодняшний день», - сказал Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин.

В дни фестиваля «23 дня до Победы» самым значимым хэштэгом в буклетах, листовках, на сайтах театров-участников станет #23днядопобеды. На больших экранах перед театром Армии, а также на его сайте ежедневно будет транслироваться обратный отсчет времени «до Победы осталось … дня».

Завершится фестиваль 9 мая гала-концертом на площади перед Театром Армии.

«Мы гордимся высокой честью провести Всероссийский театральный фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы, предоставленной театру Армии, в ходе которого вся страна получит уникальную возможность ощутить историю освобождения и прикоснуться к родникам памяти. Мы потомки Победителей и наша задача — силой искусства приумножить закаленный дух патриотического, гражданского и нравственного воспитания в современном поколении», — отметил заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

Справочно:

Для участия в фестивале достаточно отправить заявку на электронный адрес 23.dnya@mail.ru в которой указать:

- название спектакля и аннотацию;

- дату показа (с 17 апреля по 9 мая 2020 года);

- несколько фотографий спектакля (видеоролик спектакля приветствуется).

В качестве подтверждения участия в фестивале Вам будет выслан знак памяти в виде символа фестиваля – звезды «23 дня до Победы», который необходимо разместить во входной группе и на официальном сайте.

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