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07.03.2020 (12:30)

Экспериментальный женский экипаж патрульного катера «Раптор» провел первую тренировку в Санкт-Петербурге

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» провел первую тренировку в Санкт-Петербурге. Тренировка включала в себе обязательные для каждого экипажа боевого корабля ВМФ России элементы действий по борьбе за живучесть. В специальном бассейне девушки – Юлия Курочкина и Анна Брикез отрабатывали посадку на спасательный плот. Третий член экипажа прибудет в Санкт-Петербург 10 марта и присоединится к двум девушкам. В данный момент она проходит медицинскую комиссию в Севастополе.

Международный Женский День Анна Брикез и Юлия Курочкина отметят в Северной столице, а затем продолжат занятия в рамках цикла обучения.

Как ранее сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов «Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» в составе 3-х человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением Министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля. Обучение в Объединенном учебном центре позволит экипажу освоить технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработать вопросы управления катером. В обучении будут использоваться учебно-тренажерные комплексы учебного центра. Буквально в ближайшие дни экипаж отработает плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик», - сказал Адмирал Николай Евменов.

По словам Главкома ВМФ, «После завершения подготовки, первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих функциональных обязанностей».

Патрульные  катера проекта 03160 типа «Раптор»  построены  на заводе «Пелла»  по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях  назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и  маневренности,  также   эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.  Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности  при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей.

-участие в поисково-спасательных операциях  в районах несения дежурства

Район плавания  катера проекта 03160 «Раптор»  – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением  от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ),   2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.  
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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