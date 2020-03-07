07.03.2020 (12:30)

Экспериментальный женский экипаж патрульного катера «Раптор» провел первую тренировку в Санкт-Петербурге

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» провел первую тренировку в Санкт-Петербурге. Тренировка включала в себе обязательные для каждого экипажа боевого корабля ВМФ России элементы действий по борьбе за живучесть. В специальном бассейне девушки – Юлия Курочкина и Анна Брикез отрабатывали посадку на спасательный плот. Третий член экипажа прибудет в Санкт-Петербург 10 марта и присоединится к двум девушкам. В данный момент она проходит медицинскую комиссию в Севастополе.

Международный Женский День Анна Брикез и Юлия Курочкина отметят в Северной столице, а затем продолжат занятия в рамках цикла обучения.

Как ранее сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов «Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» в составе 3-х человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением Министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля. Обучение в Объединенном учебном центре позволит экипажу освоить технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработать вопросы управления катером. В обучении будут использоваться учебно-тренажерные комплексы учебного центра. Буквально в ближайшие дни экипаж отработает плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик», - сказал Адмирал Николай Евменов.

По словам Главкома ВМФ, «После завершения подготовки, первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих функциональных обязанностей».

Патрульные катера проекта 03160 типа «Раптор» построены на заводе «Пелла» по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, также эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач. Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей.

-участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

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