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07.03.2020 (14:24)

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде курсанты провели необычный флеш-моб

Курсанты юноши из Калининградского военно-морского вуза накануне 8 марта поздравили своих коллег из сводной женской роты с наступающим праздником. Ребята сделали во время проведения тренировки со штурманскими расчетами, сформированными из девушек-курсантов на новейшем учебно-тренажерном комплексе «Мостик».

В рамках занятия для штурманских расчетов девушек были смоделированы элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации конкретного района Мирового океана.

Прямо в разгар факультативного занятия курсанты зашли в аудиторию и поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем, торжественно вручив букеты тюльпанов, а затем следуя старинной традиции прочитали стихи и галантно поцеловали им руки.

В настоящее время в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде проходят обучение 48 девушек-курсантов. Все они прошли строгий отбор во время вступительных испытаний в военный вуз. Большая часть из них в этом году примет участие в составе сводного подразделения в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой отечественной войне в Калининграде и мероприятиях, связанных с Днем ВМФ в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Военное образование
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