07.03.2020 (14:56)

Подразделения Российской военной базы в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб в ходе РТУ на полигоне Нагвалоу

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили этап боевой стрельбы в ходе ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Нагвалоу.

Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработали вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника.

Учение проходило в соответствии с планом боевой подготовки. На первом этапе военнослужащие в составе подразделений совершили марши из пункта постоянной дислокации на полигон по нескольким маршрутам, попутно отработав элементы уничтожения диверсионных групп противника.

В ходе отработки тактических элементов военнослужащие подразделений военной базы вели огонь из различного штатного вооружения боевых машин, в том числе орудий современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также стрелкового вооружения.

Для приближения обстановки к боевой на полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.

Выполнение всех учебно-боевых задач фиксировалось с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Основная цель РТУ - проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

Всего в РТУ приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, а также было задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи и др. техника.

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