Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2020 (14:56)

Подразделения Российской военной базы в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб в ходе РТУ на полигоне Нагвалоу

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили этап боевой стрельбы в ходе ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Нагвалоу.

Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработали вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника.

Учение проходило в соответствии с планом боевой подготовки. На первом этапе военнослужащие в составе подразделений совершили марши из пункта постоянной дислокации на полигон по нескольким маршрутам, попутно отработав элементы уничтожения диверсионных групп противника.

В ходе отработки тактических элементов военнослужащие подразделений военной базы вели огонь из различного штатного вооружения боевых машин, в том числе орудий современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также стрелкового вооружения.

Для приближения обстановки к боевой на полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.

Выполнение всех учебно-боевых задач фиксировалось с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Основная цель РТУ - проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

Всего в РТУ приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, а также было задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи и др. техника.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Женщины-военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии впервые выполнили метание боевых гранат
На кораблях Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть
Разведчики 58-й армии ЮВО на Северном Кавказе завершили полевой выход
Корветы ТОФ «Совершенный» и «Громкий» провели рейдовое противолодочное учение в заливе Петра Великого

Метки:
Южный военный округ , Учения , Абхазия , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false