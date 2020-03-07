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07.03.2020 (13:38)

Женщины-военнослужащие Южного военного округа на Северном Кавказе приняли участие в турнире по русскому бильярду

Свыше 50 женщин-военнослужащих мотострелковых соединений 49 общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе приняли участие в праздничном турнире по русскому бильярду среди представительниц прекрасного пола, посвященном Международному женскому дню.

Девушки из мотострелковых, разведывательного, медицинского подразделений, а также подразделений связи и материально-технического обеспечения продемонстрировали высокое мастерство в этой игре.

Победительницы были награждены ценными призами, также всем участницам подарили букеты цветов, а музыкальное сопровождение вечера обеспечили военные музыканты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Соревнования
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