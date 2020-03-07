07.03.2020 (13:38)
Женщины-военнослужащие Южного военного округа на Северном Кавказе приняли участие в турнире по русскому бильярду
Свыше 50 женщин-военнослужащих мотострелковых соединений 49 общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе приняли участие в праздничном турнире по русскому бильярду среди представительниц прекрасного пола, посвященном Международному женскому дню.
Девушки из мотострелковых, разведывательного, медицинского подразделений, а также подразделений связи и материально-технического обеспечения продемонстрировали высокое мастерство в этой игре.
Победительницы были награждены ценными призами, также всем участницам подарили букеты цветов, а музыкальное сопровождение вечера обеспечили военные музыканты.
Новости по теме:
Женщины-военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии впервые выполнили метание боевых гранат
В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота проходят ночные стрельбы в сложных условиях Заполярья
Мотострелки ЮВО приступили к проведению активной фазы двустороннего ротного тактического учения в Северной Осетии
Метки: