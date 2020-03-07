07.03.2020 (12:51)

Женщины-военнослужащие ЮВО в преддверии 8 марта приняли участие в конкурсе по полевой выучке в Абхазии

Женщины-военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в преддверии Международного женского дня приняли участие в конкурсе по полевой выучке.

В ходе недельных состязательных мероприятий представительницы прекрасного пола демонстрировали навыки в боевой стрельбе из автомата Калашникова, соревновались в надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК), противогазов и преодолевали единую полосу препятствий протяженностью 400 м.

Все этапы конкурса проходили в полной экипировке: бронежилет, каска, штатное закрепленное оружие и средства радиационной, химической и биологической защиты.

Победительницы были награждены ценными подарками и грамотами. Всем конкурсанткам от командования соединения были вручены букеты цветов.

Всего в конкурсе на полигоне Гудаута принимали участие более 50 наиболее подготовленных женщин-военнослужащих из различных подразделений и служб военной базы.

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