07.03.2020 (11:29)

Женщины-военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии впервые выполнили метание боевых гранат

Женщины-военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках занятий по огневой подготовке выполнили нормативы по метанию боевых осколочных гранат РГД-5.

Учебное мероприятие проводилось на специально оборудованных мишенных позициях полигона Гудаута. Поражение целей на дальностях 25 м, имитирующих группу противника – три ростовые фигуры – осуществлялось с положения стоя из окопов и укрытий одной гранатой. В общем представительницами прекрасного пола было израсходовано более 100 боевых гранат.

Для получения оценки «отлично» военнослужащим предстояло попасть в центральную часть мишеней и поразить минимум две фигуры. При этом время от команды «Гранатой – ОГОНЬ!» до её разрыва не должно превышать 30 с.

На начальном этапе обучения девушки изучили боевые свойства гранат, требования безопасности, освоили приемы броска на занятиях по тактической и физической подготовке.

Контрольные занятия по метанию боевых гранат проводятся с военнослужащими соединения с периодичностью не менее 1 раза в год при строгом соблюдении требований безопасности.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 женщин-военнослужащих по контракту военной базы ЮВО. Из них более 20 процентов женщин недавно подписали контракт и выполняли метание боевых гранат впервые.

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