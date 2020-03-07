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07.03.2020 (10:57)

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота проходят ночные стрельбы в сложных условиях Заполярья

На одном из Заполярных полигонов отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота проходят ночные занятия по огневой подготовке. Стрельбы проходят в условиях снегопада и сильного бокового ветра, которые вносят свои коррективы при выполнении упражнений.

Военнослужащие успешно отрабатывают ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, с учетом особенностей Заполярья.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы и корректировки огня.

Более десяти упражнений боевых стрельб выполняются с использованием ночных прицелов.

Перед проведением стрельб все военнослужащие прошли подготовку, изучив вооружение и условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия и порядок выверки оптических и ночных прицелов

Практику по управлению огнём подразделений получают и младшие командиры, которые в ходе проводимых занятий совершенствуют навыки по организации действий своих подчиненных на огневых рубежах.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Мотострелковые войска
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