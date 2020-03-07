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07.03.2020 (11:59)

Военнослужащие девушки приняли участие в чемпионате 58-й армии ЮВО по стрельбе из штатного и табельного оружия

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Военнослужащие девушки приняли участие в чемпионате 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного и табельного оружия. Соревнования прошли на полигоне Шалхи и в стрелковом тире соединения связи ЮВО в Северной Осетии.

150 спортсменов, в их числе около 40 военнослужащих женщин, соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 м и скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 м.

«На соревнованиях по стрельбе задействованы все воинские части 58-й армии ЮВО, дислоцированные в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Южной Осетии и Дагестане. Второй раз в соревнованиях принимают участие военнослужащие девушки. Цель соревнования – быть лучше всех, а моя цель – отобрать сборную команду 58-й армии для участия в апреле в чемпионате ЮВО по стрельбе», – рассказал помощник командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО по физической подготовке, подполковник Рубен Азадьянц.

Основным этапом состязания являлась стрельба из автомата, на котором выполнялось упражнение АК-3, предусматривающее три пристрелочных патрона и три серии по десять патронов в трех различных положениях: лежа, стоя, и с колена. Во время стрельбы запрещено пользоваться дополнительным снаряжением. Дистанция до мишени составляла 100м.

После подведения итогов соревнований планируется формирование сборной команды 58-й армии ЮВО, которая отправится на чемпионат округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Соревнования , Чемпионат по стрельбе
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