07.03.2020 (10:17)

Разведчики 58-й армии ЮВО на Северном Кавказе завершили полевой выход

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье завершили полевой выход на полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

Разведчики провели занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению бронетранспортеров БТР-82А, бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг». Они также выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74.

Военнослужащие отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью, а также выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В конце полевого выхода разведчики провели тактико-специальные учения с применением беспилотной авиации, а также конкурсы на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.

В полевом выходе было задействовано более 2,5 тыс. разведчиков мотострелковых и разведывательного соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице