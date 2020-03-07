Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2020 (10:17)

Разведчики 58-й армии ЮВО на Северном Кавказе завершили полевой выход

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье завершили полевой выход на полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

Разведчики провели занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению бронетранспортеров БТР-82А, бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг». Они также выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74.

Военнослужащие отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью, а также выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В конце полевого выхода разведчики провели тактико-специальные учения с применением беспилотной авиации, а также конкурсы на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.

В полевом выходе было задействовано более 2,5 тыс. разведчиков мотострелковых и разведывательного соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Разведчиков 2-й общевойсковой армии проверили на стрессоустойчивость
Мотострелки ЮВО приступили к проведению активной фазы двустороннего ротного тактического учения в Северной Осетии
В Северной Осетии завершился сбор с начальниками и дознавателями подразделений дознания военной полиции ВС РФ
Военнослужащие Черноморского флота поздравили женщин с 8 марта на площади Нахимова в Севастополе

Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false