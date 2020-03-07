07.03.2020 (10:00)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил женщин на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», находящегося в кругосветной экспедиции

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов направил поздравительную телеграмму в адрес 20 женщин, выполняющих задачи в составе экипажа океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», которое с декабря месяца 2019 года осуществляет кругосветную экспедицию.

Телеграмма Адмирала Николая Евменова была доставлена на борт судна в порт Монтевидео (Уругвай), где ОИС «Адмирал Владимирский» в настоящее время находится с деловым заходом.

В телеграмме Главкома ВМФ России сказано «Поздравляю женскую прекрасную половину экипажа океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» с первым весенним праздником – Международным Женским Днем! Женщина бесценна! Ей дано высокое предназначение на Земле. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту!».

Адмирал Николай Евменов пожелал женщинам успешно выполнить задачи кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

На борту ОИС «Адмирал Владимирский» женщины и девушки входят в состав гидрографической группы, выполняют обязанности радиооператоров, корабельных коков, буфетчиц. Среди них Татьяна Поженина и Любовь Гайсенок, которые ранее уже были участниками кругосветной экспедиции и теперь принимают участие во второй, а также радиооператор Анастасия Василенко. Дарья Помомарева, Наталья Кошевая, Анна Романчук входят в гидрографическую группу эскпедиции.

9 марта океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинет Монтевидео и возвратится к берегам Антарктиды, выполнять дальнейшие океанографические исследования приантарктических морей.

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